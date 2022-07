Covid, le notizie di oggi. Iss: "Più 9,5% reinfezioni nell'ultima settimana". LIVE (Di sabato 2 luglio 2022) Lo indica l'Istituto Superiore di Sanità (Iss) nel suo "Report esteso su Covid-19: sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale", con dati nazionali aggionati al 28 giugno scorso. Ancora in aumento l'indice di trasmissibilità, a 1,30 da 1,07, e l'incidenza dei casi Covid, a 763 da 504. Gli italiani positivi si avviano nuovamente a toccare quota 1 milione. In 24 ore 86.334 contagi e 72 vittime con un tasso di positività al 27,3%. Crescono le terapie intensive e i ricoveri ordinari Leggi su tg24.sky (Di sabato 2 luglio 2022) Lo indica l'Istituto Superiore di Sanità (Iss) nel suo "Report esteso su-19: sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale", con dati nazionali aggionati al 28 giugno scorso. Ancora in aumento l'indice di trasmissibilità, a 1,30 da 1,07, e l'incidenza dei casi, a 763 da 504. Gli italiani positivi si avviano nuovamente a toccare quota 1 milione. In 24 ore 86.334 contagi e 72 vittime con un tasso di positività al 27,3%. Crescono le terapie intensive e i ricoveri ordinari

