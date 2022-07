Covid | le notizie Bollettino | 84 700 casi e 63 decessi Tasso di positività al 26% LIVE

(Di sabato 2 luglio 2022) Ancora in crescita i ricoveri ordinari (+205) e le terapie intensive (+11). Iss, più 9,5% reinfezioni nell'ultima settimana. Ancora in aumento l'indice di trasmissibilità, a 1,30 da 1,07, e l'incidenza dei, a 763 da 504. Gli italiani positivi si avviano nuovamente a toccare quota 1 milione. In 24 ore 86.334 contagi e 72 vittime con undial 27,3%. Crescono le terapie intensive e i ricoveri ordinari

Il Pakistan ha segnalato 818 casi di- 19 nelle ultime 24 ore, il dato più alto dal 4 marzo scorso, secondo le statistiche del National Institute of Health (Nih) pubblicate oggi. Tuttavia, il paese non ha segnalato alcun decesso a ... Coronavirus ultime notizie. Servizio 118: tornano ad aumentare i casi di polmonite Con il recente aumento dei contagi Covid in Italia sono tornati anche i casi di polmonite che necessitano di ventilazione assistita: il nuovo allarme.