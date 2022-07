Covid Italia, salgono le reinfezioni: sono al 9,5% (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – Continua a crescere la quota di Italiani contagiati da Sars-CoV-2 dopo avere già superato precedenti infezioni Covid. “Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati risulta pari a 9,5%, in aumento rispetto alla settimana precedente (8,4%, dato con tempi di consolidamento maggiori rispetto ad altre informazioni)”. E’ quanto emerge dal report esteso dell’Istituto superiore di sanità sull’andamento di Covid-19. Complessivamente, si legge, “dal 24 agosto 2021 al 28 giugno 2022 sono stati segnalati 587.347 casi di reinfezione, pari a 4,0% del totale dei casi notificati”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – Continua a crescere la quota dini contagiati da Sars-CoV-2 dopo avere già superato precedenti infezioni. “Nell’ultima settimana la percentuale disul totale dei casi segnalati risulta pari a 9,5%, in aumento rispetto alla settimana precedente (8,4%, dato con tempi di consolidamento maggiori rispetto ad altre informazioni)”. E’ quanto emerge dal report esteso dell’Istituto superiore di sanità sull’andamento di-19. Complessivamente, si legge, “dal 24 agosto 2021 al 28 giugno 2022stati segnalati 587.347 casi di reinfezione, pari a 4,0% del totale dei casi notificati”. L'articolo proviene daSera.

