Covid in Campania oggi, bollettino del 2 luglio: 11.428 nuovi positivi su 32.601 test (Di sabato 2 luglio 2022) bollettino Covid Italia di oggi 2 luglio: 84.700 casi. "Aumentano i casi di polmonite" Napoli, 2 luglio 2022 - Ancora in salita la curva epidemica In Campania il tasso di positività, con gli ultimi ... Leggi su quotidiano (Di sabato 2 luglio 2022)Italia di: 84.700 casi. "Aumentano i casi di polmonite" Napoli, 22022 - Ancora in salita la curva epidemica Inil tasso dità, con gli ultimi ...

Pubblicità

fanpage : De Luca non parla mai della situazione reale del sistema sanitario in Campania. La sua attenzione è sempre altrove,… - nonmiscrivere8 : RT @fanpage: De Luca non parla mai della situazione reale del sistema sanitario in Campania. La sua attenzione è sempre altrove, dalla Russ… - cuba98w : RT @fanpage: De Luca non parla mai della situazione reale del sistema sanitario in Campania. La sua attenzione è sempre altrove, dalla Russ… - telodogratis : Covid oggi Campania, 11.428 contagi e 3 morti: bollettino 2 luglio - ciropellegrino : RT @fanpage: De Luca non parla mai della situazione reale del sistema sanitario in Campania. La sua attenzione è sempre altrove, dalla Russ… -