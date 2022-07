Covid, in Bergamasca 593 casi al giorno: “Tornati ai livelli di aprile, tenete la mascherina” (Di sabato 2 luglio 2022) In Regione Lombardia, attraverso una piattaforma dedicata, è possibile monitorare costantemente l’occupazione dei posti letto dedicati a pazienti Covid, nelle strutture pubbliche e private accreditate. Nel territorio di ATS Bergamo si è assistito negli ultimi giorni a un moderato incremento dei ricoveri complessivi di pazienti Covid. Giovedì (30 giugno) risultavano degenti 30 pazienti in reparti per acuti (+ 8 rispetto alla settimana precedente), nessun paziente ricoverato per Covid in Terapia Intensiva. Più significativo il numero di assistiti che, degenti per altre cause, presentano rilievo di positività al Covid in assenza di sintomatologia respiratoria (78 pazienti di cui 4 ricoverati in reparti intensivi, contro i 73 rilevati nella giornata del 24/06). I dati dei contagi da Covid-19 su base ... Leggi su bergamonews (Di sabato 2 luglio 2022) In Regione Lombardia, attraverso una piattaforma dedicata, è possibile monitorare costantemente l’occupazione dei posti letto dedicati a pazienti, nelle strutture pubbliche e private accreditate. Nel territorio di ATS Bergamo si è assistito negli ultimi giorni a un moderato incremento dei ricoveri complessivi di pazienti. Giovedì (30 giugno) risultavano degenti 30 pazienti in reparti per acuti (+ 8 rispetto alla settimana precedente), nessun paziente ricoverato perin Terapia Intensiva. Più significativo il numero di assistiti che, degenti per altre cause, presentano rilievo di positività alin assenza di sintomatologia respiratoria (78 pazienti di cui 4 ricoverati in reparti intensivi, contro i 73 rilevati nella giornata del 24/06). I dati dei contagi da-19 su base ...

