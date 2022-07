Covid, i medici di famiglia: “Incremento esponenziale del contagio con numeri mai osservati in oltre 2 anni di pandemia” (Di sabato 2 luglio 2022) Incremento di casi ufficiali e tantissimi casi sommersi. L’ondata di Omicron 5 allerta anche i medici di base: “Come medici di famiglia stiamo osservando un Incremento esponenziale del contagio Covid, con numeri mai osservati in oltre 2 anni di pandemia”. Una “casistica imponente”, che “per alcuni colleghi con molti assistiti significa vedere anche 50 casi al giorno“. Silvestro Scotti, segretario generale della Fimmg, Federazione italiana medici di medicina generale, traccia all’Adnkronos Salute un quadro caratterizzato da un boom di nuovi positivi a Sars-CoV-2, ma “con prevalente sintomatologia a carico delle prime vie respiratorie”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022)di casi ufficiali e tantissimi casi sommersi. L’ondata di Omicron 5 allerta anche idi base: “Comedistiamo osservando undel, conmaiindi”. Una “casistica imponente”, che “per alcuni colleghi con molti assistiti significa vedere anche 50 casi al giorno“. Silvestro Scotti, segretario generale della Fimmg, Federazione italianadina generale, traccia all’Adnkronos Salute un quadro caratterizzato da un boom di nuovi positivi a Sars-CoV-2, ma “con prevalente sintomatologia a carico delle prime vie respiratorie”, ...

Pubblicità

RobertoBurioni : A un numero considerevole di pazienti COVID vengono prescritti dai medici degli antibiotici - in particolare azitro… - DavidPuente : La disinformazione sullo scudo penale per i medici vaccinatori - Japanics : RT @gr_grim: Nota a margine: ma non s'era detto che la profilassi pre-vaccino era inutile? Non s'era detto che era 'sicuro per tutti'? Non… - antonellacirce1 : RT @gr_grim: Nota a margine: ma non s'era detto che la profilassi pre-vaccino era inutile? Non s'era detto che era 'sicuro per tutti'? Non… - dottordark : @ProfMBassetti Come tutti gli ospedalieri il prof. Bassetti, che stimo moltissimo, tende a non considerare che il c… -