Covid e gatti, il virologo Galli: ecco cosa dico ai padroni degli animali - Cronaca - quotidiano.net (Di sabato 2 luglio 2022) Vaiolo delle scimmie e animali domestici, le precauzioni Roma, 2 luglio 2022 - gatti e Covid. Professor Massimo Galli , virologo e past president Simit , la Società italiana di malattie infettive: i n ... Leggi su quotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) Vaiolo delle scimmie edomestici, le precauzioni Roma, 2 luglio 2022 -. Professor Massimoe past president Simit , la Società italiana di malattie infettive: i n ...

Pubblicità

_FuegoPanda_ : Alla cresima di Vero eravamo già 14 gatti, adesso siamo rimaste in 4 negative dal covid NUN MOLLAAA ?? - rosydesimone1 : @wojak0 Una semplice domanda....si stanno riempiendo la bocca che a settembre sarà una mattanza!!!! Scusate ,se ade… - emilio55555 : RT @Biagiothai: Sei un sanitario, arriva il COVID e ti quintuplicano lo stipendio se fai certe cose... Ma il dubbio che la cosa non sia nor… - EmyRoyaleagle : RT @Biagiothai: Sei un sanitario, arriva il COVID e ti quintuplicano lo stipendio se fai certe cose... Ma il dubbio che la cosa non sia nor… - gpcassandra63es : @Zingara98446058 @tenniscrochet @mericolleoni Ti aggiorno. Hanno scoperto che i gatti trasmettono covid all'uomo re… -