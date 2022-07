"Costretto a fissare ritratto di Putin": così viene “rieducato” Navalny (Di sabato 2 luglio 2022) Alexiei Navalny ha dato le prime notizie dal carcere duro: oltre a cucire, è Costretto a osservare una foto di Putin per diverse ore al giorno. Il programma fa parte del "processo rieducativo", ecco cosa succede Leggi su ilgiornale (Di sabato 2 luglio 2022) Alexieiha dato le prime notizie dal carcere duro: oltre a cucire, èa osservare una foto diper diverse ore al giorno. Il programma fa parte del "processo rieducativo", ecco cosa succede

Pubblicità

Vascello : La prigione di Navalny in #Russia: «Costretto a fissare ritratti di #Putin» Poi ditemi qual è il paese da denazificare - loavessisaputo1 : RT @RobertoRenga: Navalny costretto a fissare per ore e ore i ritratti di Putin e non può vomitare. Nuove forme di tortura. - RobertoRenga : Navalny costretto a fissare per ore e ore i ritratti di Putin e non può vomitare. Nuove forme di tortura. - Gazzettino : Putin, Navalny: «In carcere costretto per ore a fissare un suo ritratto per rieducarmi» - davegiramondo : RT @Ucrainarussia: ??#Navalny dalla prigione: “Costretto a guardare foto di Putin per ore, la chiamano attività disciplinare” Il principale… -