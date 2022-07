Costituito il gruppo di lavoro per il nuovo corso del rugby a San Giorgio del Sannio (Di sabato 2 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio del Sannio (Bn) – Si è svolto venerdì 1 luglio l’incontro pubblico per dare continuità alla tradizione rugbystica a San Giorgio del Sannio ed i Comuni limitrofi. Tanti presenti all’incontro tra cui il presidente del comitato Fir regionale Peppe Calicchio e il responsabile per la promozione nel sud Italia Gino Donatiello, oltre ai tecnici federali regionali Andrea Porrazzo e Mario Caporaso. È emersa la volontà di dare continuità alla tradizione rugbistica sangiorgese che proprio il prossimo anno compirà cinquant’anni da quel fatidico 1973, anno di fondazione del GS Bersaglieri Sanniti. La pandemia purtroppo ha messo in difficoltà tantissime associazioni sportive ma occorre fare ogni sforzo per ricominciare a far rotolare la palla vale sui campi sportivi cittadini. ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSandel(Bn) – Si è svolto venerdì 1 luglio l’incontro pubblico per dare continuità alla tradizionestica a Sandeled i Comuni limitrofi. Tanti presenti all’incontro tra cui il presidente del comitato Fir regionale Peppe Calicchio e il responsabile per la promozione nel sud Italia Gino Donatiello, oltre ai tecnici federali regionali Andrea Porrazzo e Mario Caporaso. È emersa la volontà di dare continuità alla tradizione rugbistica sangiorgese che proprio il prossimo anno compirà cinquant’anni da quel fatidico 1973, anno di fondazione del GS Bersaglieri Sanniti. La pandemia purtroppo ha messo in difficoltà tantissime associazioni sportive ma occorre fare ogni sforzo per ricominciare a far rotolare la palla vale sui campi sportivi cittadini. ...

