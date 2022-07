Cosenza, donna di 71 anni uccisa a coltellate: il marito ha confessato (Di sabato 2 luglio 2022) Sarebbe l'ennesimo femminicidio quello di una donna di 71 anni trovata morta, riversa sul letto e con vistose ferite di arma da taglio al torace e all'addome, nella sua casa di Mandatoriccio Marina, in provincia di Cosenza. Il marito 73enne, Luigi Carlino, che non si trovava nell’abitazione, sarebbe stato portato in caserma dai carabinieri. Gli inquirenti sospettano che la tragedia sia avvenuta al culmine di una lite. Leggi su tg24.sky (Di sabato 2 luglio 2022) Sarebbe l'ennesimo femminicidio quello di unadi 71trovata morta, riversa sul letto e con vistose ferite di arma da taglio al torace e all'addome, nella sua casa di Mandatoriccio Marina, in provincia di. Il73enne, Luigi Carlino, che non si trovava nell’abitazione, sarebbe stato portato in caserma dai carabinieri. Gli inquirenti sospettano che la tragedia sia avvenuta al culmine di una lite.

