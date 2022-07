Cosenza | donna di 71 anni uccisa a coltellate | confessa il marito 73enne

Pubblicità

16.21uccisa in casa,interrogato marito Unadi 71 anni,insegnante in pensione,è stata uccisa con alcune coltellate in casa,a Mandatoriccio (). Il marito della, 73 anni, interrogato dai carabinieri, è il maggior sospettato. Il cadavere è rimasto per due giorni sul letto matrimoniale. Alla base del delitto ci sarebbero dissidi ...... uccisa a coltellate a Mandatoriccio Marina , in provincia di. Secondo quanto apprende l'AdnKronos, l'omicidio sarebbe avvenuto per dissidi familiari. Già in passato laavrebbe subito ...Una donna di 71 anni, Domenica Caligiuri, insegnante in pensione, è stata uccisa con alcune coltellate nella sua abitazione a Mandatoriccio, in provincia di Cosenza. Sull’accaduto indagano i carabinie ...COSENZA. Una donna di 71 anni, insegnante in pensione, è stata uccisa con alcune coltellate, in casa, a Mandatoriccio (Cosenza). Il marito della donna, 73 anni, interrogato dai carabinieri, ha confess ...