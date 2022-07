Corsa alla Casa Bianca, presto possibile annuncio di Trump (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – L’ex presidente Donald Trump sta considerando la possibilità di annunciare prima del previsto la sua Corsa alla Casa Bianca per il 2024, senza aspettare fino a dopo le elezioni di mid-term di novembre. Una decisione resa più urgente dall’effetto devastante per la sua immagine delle rivelazioni emerse durante i lavori della Commissione ristretta della Camera dei Rappresentanti di Washington che indaga sui fatti del 6 gennaio 2021. A rivelarlo è la Cnn, precisando che nei giorni scorsi, Trump ha comunicato ai soci l’intenzione di lanciare la sua campagna già questo mese per sfruttare l’andamento negativo dei sondaggi sul presidente Joe Biden e mettere in guardia i suoi potenziali rivali del Gop. Negli ultimi giorni, riporta l’emittemte americana, alcuni consiglieri di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – L’ex presidente Donaldsta considerando la possibilità di annunciare prima del previsto la suaper il 2024, senza aspettare fino a dopo le elezioni di mid-term di novembre. Una decisione resa più urgente dall’effetto devastante per la sua immagine delle rivelazioni emerse durante i lavori della Commissione ristretta della Camera dei Rappresentanti di Washington che indaga sui fatti del 6 gennaio 2021. A rivelarlo è la Cnn, precisando che nei giorni scorsi,ha comunicato ai soci l’intenzione di lanciare la sua campagna già questo mese per sfruttare l’andamento negativo dei sondaggi sul presidente Joe Biden e mettere in guardia i suoi potenziali rivali del Gop. Negli ultimi giorni, riporta l’emittemte americana, alcuni consiglieri di ...

