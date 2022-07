Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe (Di sabato 2 luglio 2022) Coronavirus in Europa e nel mondo: i grafici L'andamento della campagna vaccinale in Italia: tutti i numeri La pandemia un anno dopo: calano casi, ricoveri e decessi. GRAFICI Contagi, ricoveri e decessi Covid, il confronto tra vaccinati e non vaccinati. GRAFICI Leggi su tg24.sky (Di sabato 2 luglio 2022)in Europa e nel mondo: i grafici L'andamento della campagna vaccinale in: tutti i numeri La pandemia un anno dopo: calano casi, ricoveri e decessi. GRAFICI Contagi, ricoveri e decessi Covid, il confronto tra vaccinati e non vaccinati. GRAFICI

Pubblicità

andreastoolbox : Covid in Italia, il bollettino con i dati di oggi 2 luglio | Sky TG24 - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 2 luglio: 84.700 nuovi casi, i morti sono 63 - CloudyKant : RT @Cartabellotta: #coronavirus manda in soffitta il regionalismo differenziato. Italia è UNA e solo tutti insieme si può vincere il #COVID… - fanpage : ?? Ultim'ora I nuovi casi di Covid-19 in Italia sono 84.700 - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Sono 86.334 i nuovi contagi da #Coronavirus in Italia. Si registrano altri 72 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati proc… -