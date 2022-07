Corona virus: Italia, 965564 attualmente positivi a test (+36558 in un giorno) con 168488 decessi (63) e 17561902 guariti (49322). Totale di 18695954 casi (84700) Dati della protezione civile: effettuati 325588 tamponi (Di sabato 2 luglio 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 965564 attualmente positivi a test (+36558 in un giorno) con 168488 decessi (63) e 17561902 guariti (49322). Totale di 18695954 casi (84700) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 325588 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 2 luglio 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(63) e).di) proviene da Noi Notizie..

