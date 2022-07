Coppa Italia, ecco le date: finale il 24 maggio (Di sabato 2 luglio 2022) date Coppa Italia 2022 2023 – La Lega Serie A ha reso note le date della Coppa Italia 2022-23. Si parte il 31 luglio con il turno preliminare che servirà per stabilire il quadro completo delle 40 squadre (in totale le squadre che prenderanno parte alla competizione compreso il turno preliminare saranno 44). Prima della Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 2 luglio 2022)2022 2023 – La Lega Serie A ha reso note ledella2022-23. Si parte il 31 luglio con il turno preliminare che servirà per stabilire il quadro completo delle 40 squadre (in totale le squadre che prenderanno parte alla competizione compreso il turno preliminare saranno 44). Prima della Calcio e Finanza.

