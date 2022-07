Concorso straordinario bis, il PD: nei prossimi giorni incontreremo i precari, meritano il nostro ascolto (Di sabato 2 luglio 2022) In una nota il Partito Democratico pone l'attenzione in merito al Concorso straordinario. Caterina Altomare, responsabile scuola PD Sicilia con Manuela Ghizzoni responsabile nazionale università e ricerca e Irene Manzi responsabile nazionale scuola, spiegano i prossimi passi dei dem. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 2 luglio 2022) In una nota il Partito Democratico pone l'attenzione in merito al. Caterina Altomare, responsabile scuola PD Sicilia con Manuela Ghizzoni responsabile nazionale università e ricerca e Irene Manzi responsabile nazionale scuola, spiegano ipassi dei dem. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Concorso straordinario bis, il PD: nei prossimi giorni incontreremo i precari, meritano il nostro ascolto - pellefisico : RT @triplete103: @orizzontescuola ????????????????Per i docenti che parteciperanno al concorso straordinario bis, nessuna disparità con chi ha sost… - pellefisico : RT @triplete103: @RadioRadicale @PartitoRadicale ????????????????Per i docenti che parteciperanno al concorso straordinario bis, nessuna disparità… - pellefisico : @RadioRadicale @PartitoRadicale ????????????????Per i docenti che parteciperanno al concorso straordinario bis, nessuna dis… - pellefisico : RT @triplete103: @Montecitorio @RosaMDiGiorgi @FedericoDinca @Deputatipd ????????????????Per i docenti che parteciperanno al concorso straordinario… -