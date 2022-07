“Come cresce” Jessica Melena altro che curva Nord, Ciro Immobile preferisce quella della moglie: esplosiva – FOTO (Di sabato 2 luglio 2022) Jessica Melena in dolce attesa sfoggia un outfit strepitoso e la FOTO diventa virale: uno spettacolo della natura Jessica Melena e Ciro Immobile formano una delle coppie più in voga del momento, madre e padre di tre figli sono in attesa del quarto e sui social non perdono occasione di condividere con i fan alcuni scatti con il pancione. Jessica Melena e Ciro Immobile (Instagram)Hanno da poco scoperto il sesso: nascerà un altro maschietto verso ottobre. Nell’attesa e vista la pausa del campionato, la famiglia si gode qualche giorno di relax in quel di Sardegna tra il mare cristallino e il sole che riscalda le giornate. Jessica Melena, ... Leggi su esclusiva (Di sabato 2 luglio 2022)in dolce attesa sfoggia un outfit strepitoso e ladiventa virale: uno spettacolonaturaformano una delle coppie più in voga del momento, madre e padre di tre figli sono in attesa del quarto e sui social non perdono occasione di condividere con i fan alcuni scatti con il pancione.(Instagram)Hanno da poco scoperto il sesso: nascerà unmaschietto verso ottobre. Nell’attesa e vista la pausa del campionato, la famiglia si gode qualche giorno di relax in quel di Sardegna tra il mare cristallino e il sole che riscalda le giornate., ...

MauroCapozza : RT @Salvato61762756: @annamariamoscar @cresce_m Era accaduto anche l'estate scorsa... ma non fa notizia, giusto 2 giorni, poi tutto ritorne… - RosaN_98 : Amore come cresce in fretta?? Anche tu team frangia adesso? ????? #prelemi - Salvato61762756 : @annamariamoscar @cresce_m Era accaduto anche l'estate scorsa... ma non fa notizia, giusto 2 giorni, poi tutto ritornerà come prima. ?????? - LaraMarta88 : Guardatelo l'amore, notate i piccoli dettagli, un passo, un sorriso, un movimento o due occhi che brillano, guardat… - CinziaMosci : 'Edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. I… -