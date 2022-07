Claudia Coppellecchia | a 22 anni pagata 2 euro all' ora nello studio del commercialista | «Poi danno la colpa al reddito»

Pubblicità

A parlare è, 22enne di Molfetta e studentessa universitaria a Bari, che ha pubblicato su Facebook un lungo post in cui racconta la sua esperienza di lavoro in uno studio ...Per poter fare la prova,supera un primo colloquio, poi un secondo con il titolare. Poi viene richiamata: 'Mi parlano di circa 1000 euro al mese ma di dover fare una settimana di prova part ... Claudia Coppellecchia, a 22 anni pagata 2 euro all'ora nello studio del commercialista: «Poi danno la colpa al La rabbia della ragazza esplode sui socialnetwork sfogandosi : "Poi dicono che i giovani non hanno voglia di sacrificarsi e dicono che la colpa sia del reddito di cittadinanza, ma non è così: noi giov ...Due settimane di prova retribuite 2,27 euro l'ora e terminate con un: «le faremo sapere». È l'ennesima storia di sfruttamento denunciata da un giovane alle ...