Classifica Tour de France 2022, seconda tappa: van Aert nuova maglia gialla, Pogacar guida tra i big. Niente ventagli (Di sabato 2 luglio 2022) La seconda tappa del Tour de France proponeva il suggestivo transito sul ponte più lungo d’Europa: il Storebæltsbroen, 18 km dove il vento soffia molto forte e dove tutti i ciclisti temevano di pagare qualche ventaglio. A fare notizia, invece, sono state due cadute: una in prossimità dell’imbocco del ponte (a farne le spese è stato in particolar modo il colombiano Rigoberto Uran, uomo di Classifica) e una nel primo chilometro sul ponte, dove anche la maglia gialla Yves LampAert è finita a terra (il belga è poi rientrato). Le squadre hanno cercato il forcing nel momento cruciale della frazione, ma i tanto attesi ventagli non si sono consumati e così la tappa si è decisa in volata, dopo una caduta in ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) Ladeldeproponeva il suggestivo transito sul ponte più lungo d’Europa: il Storebæltsbroen, 18 km dove il vento soffia molto forte e dove tutti i ciclisti temevano di pagare qualcheo. A fare notizia, invece, sono state due cadute: una in prossimità dell’imbocco del ponte (a farne le spese è stato in particolar modo il colombiano Rigoberto Uran, uomo di) e una nel primo chilometro sul ponte, dove anche laYves Lampè finita a terra (il belga è poi rientrato). Le squadre hanno cercato il forcing nel momento cruciale della frazione, ma i tanto attesinon si sono consumati e così lasi è decisa in volata, dopo una caduta in ...

Pubblicità

MMoretti24 : @LEOPOLDOMIRAND2 Wout non farà mai classifica anche perché la Maglia Verde è un obiettivo per la squadra. Per me Po… - SpazioCiclismo : #UnAnnoFa Vincenzo Nibali chiariva i suoi obiettivi per il Tour de France appena iniziato - muttinis : RT @FederGolf: ?? R1 #ItalianProTour, Italian Challenge Open Un primo giro che ha regalato subito spettacolo ?? La classifica è corta e ne… - zazoomblog : Tour de France 2022 Tadej Pogacar guadagna subito terreno in classifica sugli avversari. Bene Vingegaard e Roglic -… - zazoomblog : Tour de France 2022 Tadej Pogacar guadagna subito terreno in classifica sugli avversari. Bene Vingegaard e Roglic -… -