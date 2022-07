Clamoroso Ronaldo, il fuoriclasse lusitano ha chiesto la cessione (Di sabato 2 luglio 2022) Una notizia inattesa, di quelle che scuotono l’intero panorama calcistico e di cambiare le carte in tavola del calciomercato. Clamoroso Ronaldo, il portoghese ha chiesto al Manchester United di essere ceduto già durante questa sessione di mercato. Clamoroso Ronaldo, quali sono i motivi della richiesta? La bomba lanciata dal “The Times” è clamorosa. Dopo solo una stagione si potrebbe dunque chiudere la seconda avventura di Ronaldo al Manchester United. Pesa in maniera significativa la mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il portoghese non è soddisfatto della stagione e vorrebbe cercare una squadra con cui disputare la massima competizione europea. Ora bisognerà capire le dinamiche della cessione e, soprattutto, i tempi con cui ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 2 luglio 2022) Una notizia inattesa, di quelle che scuotono l’intero panorama calcistico e di cambiare le carte in tavola del calciomercato., il portoghese haal Manchester United di essere ceduto già durante questa sessione di mercato., quali sono i motivi della richiesta? La bomba lanciata dal “The Times” è clamorosa. Dopo solo una stagione si potrebbe dunque chiudere la seconda avventura dial Manchester United. Pesa in maniera significativa la mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il portoghese non è soddisfatto della stagione e vorrebbe cercare una squadra con cui disputare la massima competizione europea. Ora bisognerà capire le dinamiche dellae, soprattutto, i tempi con cui ...

