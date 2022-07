Cinema in lutto Addio all’attore | il ‘cattivo’ dei film Indimenticabile un suo ruolo

(Di sabato 2 luglio 2022)in, morto l’attore Joe Turkel. La notizia ha sconvolto tutto il mondo del grande schermo per una perdita sicuramente significativa.alcuni suoi ruoli interpretati. Da segnalare diverse interpretazioni in cui impersonava il. In particolare in unche è passato alla storia. Il decesso è avvenuto nella giornata di lunedì 27 giugno, ma solamente adesso è stata annunciata la sua dipartita dalla famiglia. I suoi parenti hanno quindi voluto informare tutti i suoi seguaci.in, morto l’attore Joe Turkel. E una perdita nel mondotografico si era registrata anche qualche settimana fa con il decesso di Billy Kametz, scomparso all’età di 35 anni in seguito a una battaglia contro un cancro al colon. A ...

Pubblicità

lullabiesvines : @hufflexmoony io sono semi-vedova perché mia moglie è in coma e venerdì doveva andare al cinema con il suo fidanzat… - infoitcultura : Lutto nel cinema, è una tragedia: se ne è andata all'improvviso - RitaC70 : LUTTO CINEMA E MUSICA: FAMOSISSIMA CANTANTE AVEVA DOLORI FORTISSIMI - IL... -

nel mondo della musica : è morta Irene Fargo, cantante che per due volte arrivò seconda al ... Iniziò all'inizio degli anni duemila a lavorare nei musical e a collaborare con il(suo il ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolonel mondo della musica. E' morta Irene Fargo, cantante molto apprezzata dei primi anni '90 che ...al...Con Doctor Strange in the Multiverse of Madness abbiamo detto addio alla cara vecchia Wanda: date il benvenuto a Scarlet Witch, più forte che mai ...Lutto per la scomparsa dell'artista (all'anagrafe Flavia Pozzaglio), la cantante avrebbe compiuto 60 anni il prossimo novembre. Non sono state rese note le cause della morte, ma sarebbe stata malata d ...