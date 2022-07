Chico Forti – Colpevole d’innocenza: vera storia dell’italiano condannato all’ergastolo in Usa (Di sabato 2 luglio 2022) Chico Forti – Colpevole d’innocenza: si intitola così il documentario in onda sul Nove per il ciclo “Nove Racconta” che ripercorre la complessa vicenda giudiziaria con protagonista l’ex produttore televisivo e velista italiano, condannato negli Usa alla pena dell’ergastolo senza condizionale. Forti è accusato dell’omicidio di Dale Pike, figlio dell’albergatore di Ibiza e amico delle star Tony Pike. Il delitto avvenne su una spiaggia di Miami nel 1998. Chico Forti, la vera storia Dale Pike fu rinvenuto senza vita su una spiaggia di Miami il 15 febbraio 1998, 24 ore dopo aver incontrato e conversato con Chico Forti dopo il suo arrivo all’aeroporto della città della Florida. Accanto al ... Leggi su chihaucciso (Di sabato 2 luglio 2022): si intitola così il documentario in onda sul Nove per il ciclo “Nove Racconta” che ripercorre la complessa vicenda giudiziaria con protagonista l’ex produttore televisivo e velista italiano,negli Usa alla pena dell’ergastolo senza condizionale.è accusato dell’omicidio di Dale Pike, figlio dell’albergatore di Ibiza e amico delle star Tony Pike. Il delitto avvenne su una spiaggia di Miami nel 1998., laDale Pike fu rinvenuto senza vita su una spiaggia di Miami il 15 febbraio 1998, 24 ore dopo aver incontrato e conversato condopo il suo arrivo all’aeroporto della città della Florida. Accanto al ...

