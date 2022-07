Chelsea | Sterling a un passo | nelle casse del Manchester City oltre 50 milioni di euro

Pubblicità

sportface2016 : #Chelsea, #Sterling a un passo: nelle casse del #ManchesterCity oltre 50 milioni di euro - Avenger68445884 : RT @juvinsight: Siamo alle fasi finali della trattativa tra #Chelsea e #ManchesterCity per Raheem #Sterling. Cifra finale del trasferimento… - MarzioRaffaele : ??ULTIM'ORA #CHELSEA?? I Blues sono intenzionati a portare a termine l'affare Raheem #Sterling del #ManchesterCity,… - Cucciolina96251 : RT @juvinsight: Siamo alle fasi finali della trattativa tra #Chelsea e #ManchesterCity per Raheem #Sterling. Cifra finale del trasferimento… - oscarvalle1984 : RT @juvinsight: Siamo alle fasi finali della trattativa tra #Chelsea e #ManchesterCity per Raheem #Sterling. Cifra finale del trasferimento… -

Operazione da oltre 50 milioni di euro, quadriennale per il giocatore LONDRA (INGHILTERRA) - Raheemè sempre più vicino al. Secondo i media inglesi, i Blues sarebbero a un passo dall'accordo col Manchester City dopo l'accelerata degli ultimi giorni. Operazione da 45 milioni di ...Ora trattano cone Raphinha , nella speranza di tornare al più presto grandi e chissà, magari rivincere qualche trofeo glorioso. Intanto però i nerazzurri hanno fatto l'affare , specie a ...Operazione da oltre 50 milioni di euro, quadriennale per il giocatore LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Raheem Sterling è sempre più vicino ...We’re about a week or so into the uncertain state regarding Matthijs de Ligt’s future at Juventus. You could make the argument that it goes back a little longer than that, but the fact that the past ...