Chelsea | se non arriva Raphinha c'è il piano B

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, non solo #PSG: su #Skriniar c'è anche il #Chelsea - FBiasin : 'Il #Psg vuole #Skriniar'. 'Il #Chelsea vuole #Skriniar'. Cosa vorrebbe #Skriniar, invece, non è una notizia. - GiovanniDElia11 : @Alezzzzio7 @Zaffo97 @SICULOOO @AndreSuspended_ Ziyecha attualmente al Chelsea guadagna una cifra intorno ai 5,2 mi… - GiovanniDElia11 : @ZozzoneroDentro @Zaffo97 @SICULOOO @AndreSuspended_ Ziyecha attualmente al Chelsea guadagna una cifra intorno ai 5… - teo_acm : RT @ada_cotugno: ??Thread - La maledizione del numero 9 del Chelsea. Esiste davvero? Sì e le vittime sono tutte illustri. Lettura consiglia… -

Corriere dello Sport

Calciomercato Juventus, colpo di scena De Jong. L'olandese potrebbe finire nel mirino della rivale numero uno. De Jong monitorato anche dalsolo più il Manchester United sul centrocampista olandese. L'ultima indiscrezione lascia tutti con il fiato sospeso.La risposta di Havertzsi è fatta attendere: "Guarda, io e mio fratello eravamo soliti usare il ... vestita ora alma anche prima al Bayer Leverkusen. Havertz (getty images) tutte le ... "Cech non era d'accordo col Chelsea su Lukaku e si è dimesso" Ben Chilwell and Ruben Loftus-Cheek were among the first set of Chelsea players to report back to their Cobham training base for pre-season.Il futuro di Kalidou Koulibaly è sempre in bilico: il difensore del Napoli potrebbe anche dire addio, la Juventus ci prova ...