Charlene e Alberto di Monaco festeggiano l’anniversario di matrimonio mano nella mano (Di sabato 2 luglio 2022) In tanti continuano a parlare di crisi tra Charlene e Alberto di Monaco ma festeggiando l’anniversario di matrimonio scacciando le voci di chi li crede separati. Non si saprà mai la verità o forse è tutto chiaro in uno scatto, la foto che il principe Alberto di Monaco e Charlene Wittstock hanno scelto per la pagina social della famiglia Grimaldi. 11 anni di matrimonio, una data importante soprattutto dopo l’ultimo anno così complicato. Sono mano nella mano, accennano un sorriso, è un’immagine che mostra serenità, anche il colore scelto dalla principessa. Uno sguardo più attento nota invece freddezza, la foto non concede emozioni, non sembra spontanea ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 2 luglio 2022) In tanti continuano a parlare di crisi tradima festeggiandodiscacciando le voci di chi li crede separati. Non si saprà mai la verità o forse è tutto chiaro in uno scatto, la foto che il principediWittstock hanno scelto per la pagina social della famiglia Grimaldi. 11 anni di, una data importante soprattutto dopo l’ultimo anno così complicato. Sono, accennano un sorriso, è un’immagine che mostra serenità, anche il colore scelto dalla principessa. Uno sguardo più attento nota invece freddezza, la foto non concede emozioni, non sembra spontanea ...

