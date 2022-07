Charlene di Monaco e Alberto mano nella mano: la foto per l’anniversario è glaciale (Di sabato 2 luglio 2022) I sorrisi ci sono, anche le mani intrecciate, ma la foto resta comunque glaciale. Charlene di Monaco e Alberto festeggiano gli undici anni di matrimonio e pubblicano uno scatto realizzato dale fotografo Eric Mathon per l’occasione. Una foto che non riesce a mettere a tacere le voci di crisi che continuano incessanti a soffiare sul casato monegasco. Charlene di Monaco e Alberto la foto per l’anniversario non convince Rigidi, poco spontanei: nonostante sul volto di entrambi campeggi un sorriso e si tengano per mano, lo scatto che ritrae Charlene di Monaco e Alberto non riesce del tutto a mettere a tacere ... Leggi su dilei (Di sabato 2 luglio 2022) I sorrisi ci sono, anche le mani intrecciate, ma laresta comunquedifesteggiano gli undici anni di matrimonio e pubblicano uno scatto realizzato dalegrafo Eric Mathon per l’occasione. Unache non riesce a mettere a tacere le voci di crisi che continuano incessanti a soffiare sul casato monegasco.dilapernon convince Rigidi, poco spontanei: nonostante sul volto di entrambi campeggi un sorriso e si tengano per, lo scatto che ritraedinon riesce del tutto a mettere a tacere ...

