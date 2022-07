Cervara di Roma Il Vice Sindaco della Città Metropolitana Pierluigi Sanna alla commemorazione dei Martiri di Valle Brunetta

Pubblicità

infoitsport : Cervara di Roma. Il Vice Sindaco della Città Metropolitana Pierluigi Sanna alla commemorazione dei Martiri di Valle… - S708844035 : @dipietra_ntonio Non so, chiediglielo. Cmq tranne cittadini UE, serve il permesso di soggiorno, da richiedere, aven… - radioromait : Roma, cento case popolari pronte ma abbandonate da 4 anni a Tor Cervara - LuceverdeRadio : ??? #Autostrade #Incidente - A24 Roma-Teramo ?????? Coda di 2 km tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale Est > Tang… - MassimoChiaram7 : RT @LuceverdeRoma: ?? #Roma #Incidente - A24 Tratto Urbano (complanare) ?????? Coda tra Raccordo Anulare e Tor Cervara > Tangenziale Est #L… -

L'agone

La mattina del 30 giugno i movimenti per il diritto all'abitare a il sindacato Asia - Usb hanno organizzato un sit - in di fronte al cantiere di via Melibeo aEst, zona Tor, per denunciare la presenza di oltre 100 alloggi quasi finiti e disponibili per l'assegnazione, ma abbandonati da quattro anni. Un cantiere fermo e un cartello illeggibile ...... alle 10.30, a Palazzo Monaldeschi della, sede dell'archivio storico che già dallo scorso ... per la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di, la ... Martiri di Valle Brunetta, il Comune di Roma alla commemorazione - Associazione L'agone Nuovo Dove andare a due passi da Roma per scappare dal caldo. Il borgo più fresco dove andare e cosa vedere di bello ...Il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna ha partecipato alla cerimonia di commemorazione dell'Eccidio dei martiri di Valle ...