Cellino | «Con Inzaghi ci siamo capiti male | avevamo due visioni diverse»

Le parole del presidente del Brescia Massimo Cellino è tornato a parlare del rapporto con Filippo Inzaghi. Ecco le parole del presidente del Brescia: «avevamo due visioni diverse. Ci siamo capiti male, sapevo che le responsabilità mi avrebbero esposto al massacro. So che molti non comprendono, ma se faccio il presidente devo prendere anche decisioni sofferte per il bene della società. Io meno penso e meno sbaglio»

