Per la prima volta in Svizzera sono state celebrate legalmente le prime nozze legali fra persone dello stesso sesso, nove mesi dopo il referendum con cui il 64% degli svizzeri ha votato a favore della legge sul 'Matrimonio per tutti'.

Celebrati in Svizzera i primi matrimoni gay

Per la prima volta in Svizzera sono state celebrate legalmente le prime nozze legali fra persone dello stesso sesso, nove mesi dopo il referendum con cui il 64% degli svizzeri ha votato a favore della legge sul 'Matrimonio per tutti'.

L'UE premia i campioni del patrimonio: vince la Paranza per il recupero del Rione Sanità

I vincitori verranno celebrati il 26 Settembre a Praga durante la Cerimonia per i Premi Europei del patrimonio e una galleria d'arte Svizzera, che ha restaurato e riadattato con rispetto gli edifici annessi.

Agenzia ANSA

Celebrati in Svizzera i primi matrimoni gay

ROMA, 02 LUG - Per la prima volta in Svizzera sono state celebrate legalmente le prime nozze legali fra persone dello stesso sesso, nove mesi dopo il referendum con cui il 64% degli svizzeri ha votato a favore della legge.