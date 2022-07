CdS – “Vieni da noi!”. E il belga indossa la maglia (Di sabato 2 luglio 2022) 2022-07-02 21:08:35Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere: Secondo giorno senza squadra per Dries Mertens, svincolato dopo il mancato accordo col Napoli. Inizialmente sembrava non potessero esserci problemi al prolungamento di contratto messo sul banco da patron Aurelio De Laurentiis, poi qualcosa è andato storto e tutto si è decisamente complicato. Guarda il video 30 giugno, l’ultimo giorno di Mertens al Napoli L’Anacapri (Eccellenza): “Stiamo lavorando per ingaggiare Mertens, svincolato dal Napoli” Ora le voci di mercato, giocoforza, si rincorrono. Più o meno credibili che siano. Una folle proposta, che però resta nel novero delle provocazioni, arriva, dall”Uc Givova Anacapri. Il club isolano milita nell’Eccellenza campana e, attraverso il presidente Antonino Florio, ha pubblicato sui profili social ufficiali il seguente ... Leggi su justcalcio (Di sabato 2 luglio 2022) 2022-07-02 21:08:35Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere: Secondo giorno senza squadra per Dries Mertens, svincolato dopo il mancato accordo col Napoli. Inizialmente sembrava non potessero esserci problemi al prolungamento di contratto messo sul banco da patron Aurelio De Laurentiis, poi qualcosa è andato storto e tutto si è decisamente complicato. Guarda il video 30 giugno, l’ultimo giorno di Mertens al Napoli L’Anacapri (Eccellenza): “Stiamo lavorando per ingaggiare Mertens, svincolato dal Napoli” Ora le voci di mercato, giocoforza, si rincorrono. Più o meno credibili che siano. Una folle proposta, che però resta nel novero delle provocazioni, arriva, dall”Uc Givova Anacapri. Il club isolano milita nell’Eccellenza campana e, attraverso il presidente Antonino Florio, ha pubblicato sui profili social ufficiali il seguente ...

