**Caso Coppola: l'immobiliarista, 'giustizia sconfitta, non so se mi costituirò** (Di sabato 2 luglio 2022) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "Con la sentenza di ieri della Cassazione la giustizia è stata sconfitta". Così Danilo Coppola sui social commenta la sentenza della Cassazione che ieri ha confermato la sua condanna a 7 anni per bancarotta fraudolenta. "Non so se mi costituirò, devo vagliare bene le cose con i miei legali - aggiunge l'immobiliarista - Io non ho accettato di patteggiare a 4 anni perché sono innocente, se fossi stato colpevole avrei accettato il patteggiamento senza fare un giorno di carcere". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "Con la sentenza di ieri della Cassazione laè stata". Così Danilosui social commenta la sentenza della Cassazione che ieri ha confermato la sua condanna a 7 anni per bancarotta fraudolenta. "Non so se mi costituirò, devo vagliare bene le cose con i miei legali - aggiunge l'- Io non ho accettato di patteggiare a 4 anni perché sono innocente, se fossi stato colpevole avrei accettato il patteggiamento senza fare un giorno di carcere".

Pubblicità

TV7Benevento : **Caso Coppola: l'immobiliarista, 'giustizia sconfitta, non so se mi costituirò** - - coppola_amalia : @filosofy98 Klarna avvisa il giorno prima...e nel caso in cui non ci sono fondi riprovano dopo 8 giorni - coppola_amalia : Buongiorno così Io non credo lui sia una persona cattiva Questa diretta non fu casuale La canzone non capitò per ca… - infoitsport : Cagliari-Napoli, l'avv. Coppola: 'Daspo tifosi azzurri? Corteo pacifico, c'erano solo due bus per 250 persone! Pres… - TuttoCagliari : Cagliari-Napoli, l'avv. Coppola: 'Daspo tifosi azzurri? Corteo pacifico, c'erano solo due bus per 250 persone! Pres… -