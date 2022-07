(Di sabato 2 luglio 2022) «Onestamente io non ho competenza ma mi stupirei molto se non facesse una brutta fine perché io credo… io credo, ma la mia è un’opinione, ne ho parlato con 100 persone. Io credo cheme lui inon li ha nascosti da qualche parte, io credo che li abbia proprio». Così il Calcio e Finanza.

Pubblicità

CalcioFinanza : Caso Bochicchio, #Malagò: «Secondo me i soldi li ha persi» - Toynagual40 : RT @janavel7: 'Caso Bochicchio, Malagò al telefono ride sui truffati: 'Quanti ne abbiamo visti di scemi 'sti giorni' (Repubblica). Malagò s… - infoitinterno : Caso Bochicchio, Malagò al telefono ride sui truffati: 'Quanti ne abbiamo visti di scemi 'sti giorni' - GuadagnoRaffae2 : RT @janavel7: 'Caso Bochicchio, Malagò al telefono ride sui truffati: 'Quanti ne abbiamo visti di scemi 'sti giorni' (Repubblica). Malagò s… - ParliamoDiNews : Caso Bochicchio, il telefono `rovente` di Malagò | Spuntano le conversazioni intercettate dalla Gdf #bochicchio… -

... poneva a Giovanni Malagò , il presidente del Coni e amico personale di. Perché tra i ... manager e sportivi di RomaMattia Feltri per 'la Stampa'In questo mondo di vittime, in cui ognuno dei sette miliardi e novecento milioni di abitanti è perseguitato dall'ingiustizia, vorrei oggi offrire la mia particolare solidarietà a Conte, ...«Onestamente io non ho competenza ma mi stupirei molto se non facesse una brutta fine perché io credo… io credo, ma la mia è un’opinione, ne ho parlato con 100 persone. Io credo che secondo me lui i s ...Le presunte vittime di Massimo Bochicchio, nel 2020, non riuscendo a rintracciare il broker, cercavano risposte dal presidente Coni Malagò ...