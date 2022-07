Caso Andrea Covelli | trovato cadavere a Pianura | forse è il giovane scomparso

Pubblicità

BlunoteWeb : ‘Lo strano caso covid’: Il 4 e 5 luglio, Andrea Crisanti all’Uniba - muzio701 : @Andrea_Azione @PaoloMoscatti @CarloCalenda Mano. Accettare le responsabilità di un AD in un caso del genere a mio… - muzio701 : @Andrea_Azione @PaoloMoscatti @CarloCalenda Non sono d accordo. Le.vittime sono vittime e nessuno toglierà questo g… - arelis888 : @andrea_pancani, magari sarebbe il caso di sottolineare che la 'conferenza' di Calenda sul nucleare raccattava l'as… - PaoloMoscatti : @Andrea_Azione @CarloCalenda Ma “una qualche responsabilità” generica e senza alcun elemento di prova è sufficiente… -

Poi il passeggero si è messo alla guida dello scooter die l'altro se l'è caricato sul suo. Da quel momento non ci sono più tracce di mio figlio. Siamo persone oneste che lavorano, stiamo ...Dopo 48 ore di ricerca e speranze si è concluso in tragedia illegato adCovelli, il 27enne scomparso nella notte del 29 giugno, secondo i familiari rapito da due ragazzi. Il corpo del ...Il 27enne era stato rapito la notte del 29 giugno ed è stato ritrovato in un'area alla periferia di Pianura È di Andrea Covelli il corpo ritrovato ieri in un’area periferica di Pianura, a Napoli. Il 2 ...Il 26enne, incensurato, era scomparso il 28 giugno. Non frequentava da mesi il quartiere: sul corpo diversi colpi di arma da fuoco, spari anche al volto ...