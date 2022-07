Carta d’Identità elettronica, nuovi open day a Roma il 2 e 3 Luglio: ecco come prenotarsi (Di sabato 2 luglio 2022) Continuano anche nel mese di Luglio gli open Day dedicati alle carte d’Identità elettroniche a Roma. Questo weekend, Sabato 2 e Domenica 3 Luglio torneranno le aperture straordinarie nei Municipi e negli ex Punti Informativi Turistici. Un modo per velocizzare la burocrazia lenta che proprio in queste settimane sta creando non pochi disagi. Leggi anche: Roma, attese infinite per passaporti e carte d’Identità: i cittadini non possono andare in vacanza Dove andare per avere la Carta d’Identità elettronica a Roma Sabato 2 Luglio sarà possibile richiedere la Carta d’Identità elettronica presso gli sportelli anagrafici del Municipio IV, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 2 luglio 2022) Continuano anche nel mese digliDay dedicati alle carteelettroniche a. Questo weekend, Sabato 2 e Domenica 3torneranno le aperture straordinarie nei Municipi e negli ex Punti Informativi Turistici. Un modo per velocizzare la burocrazia lenta che proprio in queste settimane sta creando non pochi disagi. Leggi anche:, attese infinite per passaporti e carte: i cittadini non possono andare in vacanza Dove andare per avere laSabato 2sarà possibile richiedere lapresso gli sportelli anagrafici del Municipio IV, ...

