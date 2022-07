Caro carburante, la situazione peggiora: le contromisure del Governo (Di sabato 2 luglio 2022) In questo periodo le cose stanno facilmente peggiorando. I cittadini si trovano di fronte a non pochi problemi economici dovuti al continuo aumento del costo della vita. Il tema riguardo il Caro carburante, purtroppo, è un tema che si affronta da diversi mesi e che ancora non si è ripristinato. La situazione Sta arrivando il periodo delle ferie e sembra che quest’anno, paradossalmente, sia più difficile persino degli anni scorsi. I prezzi degli aerei alle stelle, così come i traghetti e così come la benzina. Pensare di fare un viaggio in macchina per risparmiare, non è sicuramente nei programmi. Il prezzo della benzina, nell’ultima settimana di Giugno, è salito a 2,073 euro al litro, aumentando di 1,05 centesimi. L’allarme del Codacons Il presidente dell’associazione Codacons, Carlo Rienzi, ha parlato della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 2 luglio 2022) In questo periodo le cose stanno facilmentendo. I cittadini si trovano di fronte a non pochi problemi economici dovuti al continuo aumento del costo della vita. Il tema riguardo il, purtroppo, è un tema che si affronta da diversi mesi e che ancora non si è ripristinato. LaSta arrivando il periodo delle ferie e sembra che quest’anno, paradossalmente, sia più difficile persino degli anni scorsi. I prezzi degli aerei alle stelle, così come i traghetti e così come la benzina. Pensare di fare un viaggio in macchina per risparmiare, non è sicuramente nei programmi. Il prezzo della benzina, nell’ultima settimana di Giugno, è salito a 2,073 euro al litro, aumentando di 1,05 centesimi. L’allarme del Codacons Il presidente dell’associazione Codacons, Carlo Rienzi, ha parlato della ...

