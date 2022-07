Care vacanze: +100 euro a giorno a famiglia per chi va al mare, +50 per la montagna (Di sabato 2 luglio 2022) Con il grande caldo arriva la voglia di partire per le famiglie italiane. Quest’anno però, le vacanze sono salatissime. Secondo i dati di Altroconsumo elaborati da La Repubblica, in alta stagione, circa 100 euro in più al giorno a famiglia per andare al mare, e intorno a 50 per andare in montagna. Possono sembrare aumenti modesti, ma in una settimana si arriva, rispettivamente a 4800 (+700 euro sul 2021), con un aumento del 16,8%, e a 4100 euro (+350, un rincaro del 7,8%). Una crociera? 5600 euro a settimana (+5,6% rispetto a dodici mesi fa). Lo schema è quello noto, i rincari dei beni energetici (+48,7% rispetto al 2021) esasperati dalla guerra in Ucraina e dalle continue tensioni tra Ue e Russia si ripercuotono a catena su tutti gli ... Leggi su open.online (Di sabato 2 luglio 2022) Con il grande caldo arriva la voglia di partire per le famiglie italiane. Quest’anno però, lesono salatissime. Secondo i dati di Altroconsumo elaborati da La Repubblica, in alta stagione, circa 100in più alper andare al, e intorno a 50 per andare in. Possono sembrare aumenti modesti, ma in una settimana si arriva, rispettivamente a 4800 (+700sul 2021), con un aumento del 16,8%, e a 4100(+350, un rincaro del 7,8%). Una crociera? 5600a settimana (+5,6% rispetto a dodici mesi fa). Lo schema è quello noto, i rincari dei beni energetici (+48,7% rispetto al 2021) esasperati dalla guerra in Ucraina e dalle continue tensioni tra Ue e Russia si ripercuotono a catena su tutti gli ...

