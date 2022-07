Caputo: «Maturità? Sono contento si aver raggiunto quest’altro obiettivo. Mercoledì si riparte…» (Di sabato 2 luglio 2022) . Le parole dell’attaccante della Sampdoria Francesco Caputo si è diplomato in ragioneria all’Istituto Tecnico Parificato Alessandro Volta di Bari. Dopo questo traguardo, per l’attaccante della Sampdoria ci sarà il ritiro estivo a Ponte di Legno e poi l’inizio ufficiale della nuova stagione di Serie A. Ecco le sue parole al termine della prova orale: ESAME DI MATURITA’ – «Ho risposto a tutte le domande, i professori mi hanno trasmesso serenità senza mettermi pressione, penso che sia andato tutto bene e Sono contento di aver raggiunto quest’altro obiettivo. Abbiamo parlato anche in inglese e spagnolo. Sono contento, è stato un anno di preparazione e allenarsi e giocare al tempo stesso non è stato facile. Il mio ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 luglio 2022) . Le parole dell’attaccante della Sampdoria Francescosi è diplomato in ragioneria all’Istituto Tecnico Parificato Alessandro Volta di Bari. Dopo questo traguardo, per l’attaccante della Sampdoria ci sarà il ritiro estivo a Ponte di Legno e poi l’inizio ufficiale della nuova stagione di Serie A. Ecco le sue parole al termine della prova orale: ESAME DI MATURITA’ – «Ho risposto a tutte le domande, i professori mi hanno trasmesso serenità senza mettermi pressione, penso che sia andato tutto bene edi. Abbiamo parlato anche in inglese e spagnolo., è stato un anno di preparazione e allenarsi e giocare al tempo stesso non è stato facile. Il mio ...

