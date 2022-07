Campioni 1982 – La Lega dei Collezionisti a Sonnino (Di sabato 2 luglio 2022) “1982-2022 Campioni del Mondo! 40 anni di storia”. Si intitola così l’iniziativa in programma sabato 9 e domenica 10 luglio a Sonnino (Latina), paese natale di Alessandro Altobelli, uno dei protagonisti del Mondiale e della finale tra Italia e Germania. In programma una serie di eventi Legati allo sport, tra convegni, partite di calcio, presentazioni di libri. Momento centrale, nella serata di domenica 10 luglio, la partita tra la Nazionale italiana magistrati ed un team eterogeneo composto da Campioni del Mondo ’82, ex giocatori di serie A e giocatori locali invitati da ‘Spillo’. Tra loro, sono annunciati Ciccio Graziani, Bruno Conti, Claudio Gentile, Evaristo Beccalossi, Sergio Brio, Cosimo Scardino, Sebastiano Nela, Ubaldo Righetti, Bruno Giordano, Domenico Marocchino. Anche la Lega ... Leggi su glieroidelcalcio (Di sabato 2 luglio 2022) “-2022del Mondo! 40 anni di storia”. Si intitola così l’iniziativa in programma sabato 9 e domenica 10 luglio a(Latina), paese natale di Alessandro Altobelli, uno dei protagonisti del Mondiale e della finale tra Italia e Germania. In programma una serie di eventiti allo sport, tra convegni, partite di calcio, presentazioni di libri. Momento centrale, nella serata di domenica 10 luglio, la partita tra la Nazionale italiana magistrati ed un team eterogeneo composto dadel Mondo ’82, ex giocatori di serie A e giocatori locali invitati da ‘Spillo’. Tra loro, sono annunciati Ciccio Graziani, Bruno Conti, Claudio Gentile, Evaristo Beccalossi, Sergio Brio, Cosimo Scardino, Sebastiano Nela, Ubaldo Righetti, Bruno Giordano, Domenico Marocchino. Anche la...

