(Di sabato 2 luglio 2022) Terzo polo? Centristi? Liberal - democratici o cosa? "Oggi Matteorivendica di essere stato decisivo in tutti i passaggi della legislatura: ha impedito la nascita del Governo Pd - 5s; ha ...

borghi_claudio : @scenarieconomic @gianbobbo @boni_castellane I fattori sono molti: innanzitutto non c'è solo il PD ma c'erano listo… - Sabas6691 : @luigilariccia Tra qualche anno il PD sarà il fulcro del centro si spoglierà di quel minimo di valori di sinistra c… - Paolo66598934 : RT @MarcoRizzoPC: Landini invece di difendere i lavoratori (questo dovrebbe essere il vero mestiere di un sindacalista) ha organizzato un g… - ReneeRZ6 : RT @MarcoRizzoPC: Landini invece di difendere i lavoratori (questo dovrebbe essere il vero mestiere di un sindacalista) ha organizzato un g… - agotwitts : RT @MarcoRizzoPC: Landini invece di difendere i lavoratori (questo dovrebbe essere il vero mestiere di un sindacalista) ha organizzato un g… -

"La nostra idea - spiega- era che l'alleanzai 5S avrebbe fatto male all'Italia e non avrebbe determinato un calo della destra. La nostra sfida è quella di costruire un'area riformista ...La nostra sfida è quella di costruire un'area riformista forteun lavoro serio e comportamenti netti e coerenti'. Lo scrive su Twitter Carlo, presidente di Azione. 'Matteo - aggiunge - ha ... Calenda: “Con Renzi la distanza è politica, non umana. Alle politiche vedremo” Cosa al centro. O al cosiddetto riformismo o come dice Calenda ai liberal-democratici: «Più che di centro parliamo di alleanza del buon governo, ma se cerchiamo di costruirla sommando leader o esponen ...Il leader di Azione, Carlo Calenda: "Abbiamo progetti differenti. Matteo Renzi scrive che a gennaio deciderà cosa fare alle politiche. Noi abbiamo già deciso" ...