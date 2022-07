Calemme: “Il Napoli ha contattato Dybala. Si inserisce tra Inter e Milan” (Di sabato 2 luglio 2022) Ultime novità di calciomercato per il Napoli che secondo Mirko Calemme ha contatto l’entourage di Paulo Dybala. Una notizia bomba quella lanciata dal giornalista per la testata serieanews. Il corrispondente di As in Italia, fa sapere che la trattativa tra l’Inter e Dybala è in fase di stallo e questo ha comportato un inserimento di altri club, tra cui il Milan. I rossoneri, però, stanno tentennando anche perché fino all’altro giorno dovevano risolvere la questione legata ai rinnovi di contratto di Maldini e Massara. Dybala intanto restare senza squadra, anche perché l’Inter ha piazzato già quattro colpi, ed ora deve sfoltire e liberare spazio salariale per cercare di prendere pure l’argentino. Dybala-Napoli: primo ... Leggi su napolipiu (Di sabato 2 luglio 2022) Ultime novità di calciomercato per ilche secondo Mirkoha contatto l’entourage di Paulo. Una notizia bomba quella lanciata dal giornalista per la testata serieanews. Il corrispondente di As in Italia, fa sapere che la trattativa tra l’è in fase di stallo e questo ha comportato un inserimento di altri club, tra cui il. I rossoneri, però, stanno tentennando anche perché fino all’altro giorno dovevano risolvere la questione legata ai rinnovi di contratto di Maldini e Massara.intanto restare senza squadra, anche perché l’ha piazzato già quattro colpi, ed ora deve sfoltire e liberare spazio salariale per cercare di prendere pure l’argentino.: primo ...

