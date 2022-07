Caldo torrido | poi aria condizionata | poi temporale Anche la pelle risente degli sbalzi di temperatura Ma ci sono cosmetici apposta

Leggi su iodonna

(Di sabato 2 luglio 2022) Mai sentito parlare di boosteruna sorta di “Integratore” skincare per la. Chequest’anno si è dovuta rapidamente abituare a uno sbalzo importante dipassando in pochi giorni dal freddo umido ai 30° (e oltre), e poi di nuovo meno causa intemperie. Ma gli stress climatici lasciano il segno e adesso, e può apparire disidratata, reattiva, spenta. Per arrivare in forma all’appuntamento con il sole niente è più efficace del booster, linfa da centellinare che assicura risultati in tempi record. Skincare, le novità della primavera guarda le foto ...