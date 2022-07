Calciomercato, Vidal verso il Boca Juniors: il cugino dà le percentuali (Di sabato 2 luglio 2022) Vidal in uscita dall’Inter e verso il Boca Juriors: i dettagli In questo ultime ore avanzata l’ipotesi del Boca Juniors su Arturo Vidal e il tutto è stato confermato anche dal cugino del calciatore. Ecco le parole di Gonzalo Vásquez ai microfoni di Radio La Red: «Il Boca si è mosso rapidamente e penso che ci sia una probabilità del 70-80% che si faccia, si dovrebbe risolvere la prossima settimana. Il Flamengo gli ha fatto complimenti, strizzatine d’occhio, non so quanto seriamente. Vuole sentire di nuovo la passione, il progetto deve sedurlo. Non gli interessano i soldi, altrimenti andrebbe in Qatar o negli Stati Uniti. Immagino che voglia provare l’emozione di fare un contrasto e far crollare la Bombonera». L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 luglio 2022)in uscita dall’Inter eilJuriors: i dettagli In questo ultime ore avanzata l’ipotesi delsu Arturoe il tutto è stato confermato anche daldel calciatore. Ecco le parole di Gonzalo Vásquez ai microfoni di Radio La Red: «Ilsi è mosso rapidamente e penso che ci sia una probabilità del 70-80% che si faccia, si dovrebbe risolvere la prossima settimana. Il Flamengo gli ha fatto complimenti, strizzatine d’occhio, non so quanto seriamente. Vuole sentire di nuovo la passione, il progetto deve sedurlo. Non gli interessano i soldi, altrimenti andrebbe in Qatar o negli Stati Uniti. Immagino che voglia provare l’emozione di fare un contrasto e far crollare la Bombonera». L'articolo proviene da Calcio News ...

Pubblicità

Gazzetta_it : #Inter, 'un alleato' in Turchia? Il Galatasaray ci prova per #Vidal #calciomercato - serieAnews_com : #Inter, il cugino di #Vidal: “#Boca? Al 70/80 per cento l’operazione si concluderà la settimana prossima”… - CalcioOggi : LIVE Calciomercato - Dall'Inghilterra: Ronaldo ha chiesto di essere ceduto. Vidal, quasi fatta col Boca - La Gazzet… - FilippoRubu00 : ??#Inter, Arturo #Vidal ???? verso gli argentini del #BocaJuniors. Un innesto di assoluta esperienza per il club sudam… - STnews365 : Inter, arrivano conferme per Vidal al Boca Juniors. Il cugino del giocatore nerazzurro: 'Penso che ci sia una proba… -