Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Diallo in uscita, cerca minutaggio” (Di sabato 2 luglio 2022) Abdou Diallo è sulla lista dei partenti del PSG: il difensore senegalese è seguito dal Milan e cerca minutaggio per il Mondiale di Qatar 2022 Leggi su pianetamilan (Di sabato 2 luglio 2022) Abdouè sulla lista dei partenti del PSG: il difensore senegalese è seguito dalper il Mondiale di Qatar 2022

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: continuano i contatti con il Chelsea per #Ziyech. Le ultime ???? - mirkocalemme : Il #Napoli, per la prima volta, ha contattato l'entourage di #Dybala. Sondaggio per comprendere gli eventuali costi… - cmdotcom : #Milan, #Maldini al lavoro per il primo colpo: #Ziyech ha detto sì, si tratta col #Chelsea - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan – @leparisiensport: “#Diallo in uscita, cerca minutaggio” #PSG #ACMilan #Milan… - CalcioOggi : Dall'Austria - Milan, per l'attacco si segue Sesko: l'agente ha già parlato con Maldini - Milan News -