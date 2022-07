Calciomercato, Manchester United in pole per Frenkie De Jong: ecco i dettagli (Di sabato 2 luglio 2022) Il Manchester United è in pole position per Frenkie De Jong: i dettagli Frenkie De Jong lascerà il Barcellona in questa sessione di mercato e Manchester United è in pole position per aggiudicarselo. Inoltre, come riportato dal Guardian, il Chelsea non avrebbe rinunciato ancora al giocatore e resta alla finestra osservando gli sviluppi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 luglio 2022) Ilè inposition perDe: iDelascerà il Barcellona in questa sessione di mercato eè inposition per aggiudicarselo. Inoltre, come riportato dal Guardian, il Chelsea non avrebbe rinunciato ancora al giocatore e resta alla finestra osservando gli sviluppi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

