Calciomercato – Il derby per Dybala e il punto su Zaniolo | VIDEO (Di sabato 2 luglio 2022) Paulo Dybala e Nicolò Zaniolo protagonisti del Calciomercato estivo 2022. Il primo piace a Milan e Inter, il secondo a rossoneri e Juventus. In questo VIDEO di 'GazzettaTV' il punto sulla situazione attuale dei due e non solo. Spazio anche al Monza Leggi su pianetamilan (Di sabato 2 luglio 2022) Pauloe Nicolòprotagonisti delestivo 2022. Il primo piace a Milan e Inter, il secondo a rossoneri e Juventus. In questodi 'GazzettaTV' ilsulla situazione attuale dei due e non solo. Spazio anche al Monza

Pubblicità

Gazzetta_it : Derby per #Dybala: all'Inter serve tempo e il Milan... #calciomercato - tuttointer24 : Calciomercato Inter, Dybala in sospeso: si inserisce il Milan ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - Si accende il derby con l'@Inter per @PauDybala_JR - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Inter #Dybal… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato - Il derby per @PauDybala_JR e il punto su #Zaniolo | #VIDEO - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Dyba… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Si accende il derby con l'@Inter per @PauDybala_JR - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Inter… -