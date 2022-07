Calcio, Italia in finale ai Giochi del Mediterraneo! Doppietta di Raimondo, il Marocco si inchina. Ora c’è la Francia (Di sabato 2 luglio 2022) L’Italia vola in finale ai Giochi del Mediterraneo 2022, competizione multisportiva che si sta disputando a Orano (Algeria). La nostra Nazionale di Calcio ha sconfitto il Marocco per 2-1 e ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo di questa competizione riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Gli azzurri sono riusciti ad avere la meglio sui Leoni dell’Atlante a Sig e tra un paio di giorni torneranno in campo per sfidare la Francia (2-0 alla Turchia) nella partita che metterà in palio la medaglia d’oro. L’Italia andrà a caccia del quinto trionfo della sua storia dopo quelli del 1959, 1963, 1967, 1997. Gli azzurri hanno perso le finali del 2001 (contro la Tunisia), del 2009 e del 2018 (contro la Spagna). A decidere la contesa è stata una stupenda ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) L’vola inaidel Mediterraneo 2022, competizione multisportiva che si sta disputando a Orano (Algeria). La nostra Nazionale diha sconfitto ilper 2-1 e ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo di questa competizione riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Gli azzurri sono riusciti ad avere la meglio sui Leoni dell’Atlante a Sig e tra un paio di giorni torneranno in campo per sfidare la(2-0 alla Turchia) nella partita che metterà in palio la medaglia d’oro. L’andrà a caccia del quinto trionfo della sua storia dopo quelli del 1959, 1963, 1967, 1997. Gli azzurri hanno perso le finali del 2001 (contro la Tunisia), del 2009 e del 2018 (contro la Spagna). A decidere la contesa è stata una stupenda ...

