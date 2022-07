Calcio, Europei femminili 2022: il calendario dell’Italia (Di sabato 2 luglio 2022) Tutto pronto per gli Europei femminili di Calcio. Si parte mercoledì 6 luglio con la sfida tra l’Inghilterra (paese ospitante) e l’Austria. L’Italia, che si è qualificata da seconda classificata, cerca il primo storico successo continentale, dopo averlo sfiorato con le finali del 1993 e del 1997. Occhi puntati su Cristiana Girelli, migliore marcatrice azzurra. Vediamo adesso il calendario che aspetterà le ragazze di Milena Bertolini. FASE A GIRONI PRIMA GIORNATA Domenica 10 luglio Ore 21:00, Francia-Italia SECONDA GIORNATA Giovedì 14 luglio Ore 18:00, Italia-Islanda TERZA GIORNATA Ore 21:00, Italia-Belgio SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022) Tutto pronto per glidi. Si parte mercoledì 6 luglio con la sfida tra l’Inghilterra (paese ospitante) e l’Austria. L’Italia, che si è qualificata da seconda classificata, cerca il primo storico successo continentale, dopo averlo sfiorato con le finali del 1993 e del 1997. Occhi puntati su Cristiana Girelli, migliore marcatrice azzurra. Vediamo adesso ilche aspetterà le ragazze di Milena Bertolini. FASE A GIRONI PRIMA GIORNATA Domenica 10 luglio Ore 21:00, Francia-Italia SECONDA GIORNATA Giovedì 14 luglio Ore 18:00, Italia-Islanda TERZA GIORNATA Ore 21:00, Italia-Belgio SportFace.

