Branciaroli: “Basta film su Napoli, come se l’Italia fosse solo questa banda di napoletani!” (Di sabato 2 luglio 2022) Franco Branciaroli, attore e regista teatrale, ha rilasciato delle dichiarazioni su Napoli che faranno sicuramente discutere. Nel corso di un’intervista rilasciata a Rolling Stone, sulle condizioni del cinema e del teatro nel nostro paese, l’attore milanese è stato molto critico nei confronti dello spettacolo e dell’arte in Italia. Una frecciatina poi non manca nemmeno per il regista premio Oscar, Paolo Sorrentino che ha ambientato proprio a Napoli il suo ultimo film. Ecco quanto dichiarato dall’attore: Oltre al teatro, guardi film o serie tv?“Non guardo nulla. Se non quando mi segnalano un bel film. Ma sono pochissimi“. Non trovi niente in grado di appassionarti?“Il cinema italiano è ridicolo, fa sempre parte dell’amatoriale. Lo disse anche Roman Pola?ski: «È un cinema festivo». ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 2 luglio 2022) Franco, attore e regista teatrale, ha rilasciato delle dichiarazioni suche faranno sicuramente discutere. Nel corso di un’intervista rilasciata a Rolling Stone, sulle condizioni del cinema e del teatro nel nostro paese, l’attore milanese è stato molto critico nei confronti dello spettacolo e dell’arte in Italia. Una frecciatina poi non manca nemmeno per il regista premio Oscar, Paolo Sorrentino che ha ambientato proprio ail suo ultimo. Ecco quanto dichiarato dall’attore: Oltre al teatro, guardio serie tv?“Non guardo nulla. Se non quando mi segnalano un bel. Ma sono pochissimi“. Non trovi niente in grado di appassionarti?“Il cinema italiano è ridicolo, fa sempre parte dell’amatoriale. Lo disse anche Roman Pola?ski: «È un cinema festivo». ...

edisonbomber : @Rc95_inv Franco Branciaroli ha detto ' basta con film girati a Napoli?' Ma chi cazz è Franco Braciola? - veniovanni : RT @napolista: Franco Branciaroli: «Basta film su Napoli, come se l’Italia fosse solo questa banda di napoletani» L'attore teatrale: «Le i… - zazoomblog : Branciaroli attacca: Basta film su Napoli! Non me ne fotte un co se i napoletani potrebbero prendersela! -… - zazoomblog : Branciaroli attacca: Basta film su Napoli! Non me ne fotte un co se i napoletani potrebbero prendersela! -… - Pall_Gonfiato : #Branciaroli attacca: 'Basta film su Napoli! Non me ne fotte un c***o se i napoletani potrebbero prendersela!' -