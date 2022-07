Bollettino Campania oggi | contagi | morti e guariti sabato 2 luglio

(Di sabato 2 luglio 2022) Ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a2022. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Lombardia, una delle zone più colpite del nostro Paese fin dall’inizio dell’epidemia da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata di0si registrano 11.428 nuovi, 3, 4.708 tamponi molecolari, 25 in terapia intensiva, 492 ricoverati negli altri reparti. SportFace.

Restano sopra quota diecimila i nuovi positivi e cresce ancora la curva dei contagi da . Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 11.428 positivi su 32.601 tamponi esaminati , 826 in più di ieri ...Dall'ultimo, diffuso sempre ieri dalla Regione, emerge il seguente quadro: 10.699 positivi, 29 posti letto di terapia intensiva occupati (su un totale di 573 disponibili), 481 ...Coronavirus, il BOLLETTINO della CAMPANIA di oggi, sabato 2 luglio 2022: ecco i numeri su nuovi contagi, morti e guariti della Regione ...L’aumento dei contagi in Campania non frena. Questo il bollettino di oggi licenziato dalla Regione: i nuovi positivi sono 11.428 da 32.601 test delle ultime 24 ore, ovvero il 35% (ieri i nuovi positiv ...