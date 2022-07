Biocarburanti e crisi alimentare un legame insospettabile. Le responsabilità europee (Di sabato 2 luglio 2022) La stretta relazione tra Biocarburanti da colture alimentari e crisi alimentare non è casuale, ma risponde a precisi interessi Si può cominciare dai numeri per avere idea dell’enorme giro d’affari che ruota intorno alla produzione di generi alimentari destinati alla produzione di biocombustili e Biocarburanti. L’Europa destina il 50 per cento dell’olio di palma e L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 2 luglio 2022) La stretta relazione trada colture alimentari enon è casuale, ma risponde a precisi interessi Si può cominciare dai numeri per avere idea dell’enorme giro d’affari che ruota intorno alla produzione di generi alimentari destinati alla produzione di biocombustili e. L’Europa destina il 50 per cento dell’olio di palma e L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

CorriereLOGIN : I #biocarburanti sono nati per motivi ambientali ma diversi studi sottolineano oggi che è necessario diminuirne la… - maxgreco : RT @Legambiente: Crisi alimentare: Italia e UE tolgano subito gli incentivi agli alimenti usati come biocarburanti I prezzi dell’olio vege… - Legambiente : Crisi alimentare: Italia e UE tolgano subito gli incentivi agli alimenti usati come biocarburanti I prezzi dell’ol… - maik_marahrens : La maggior parte dei #biocarburanti non solo sono dannosi per il clima, la natura e le persone, ma ci costano anche… - iirpo : RT @Corriere: I biocarburanti per salvare il clima? Esperti divisi: «Non hanno senso, c’è crisi alimentare» -